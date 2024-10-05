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Столтенберг: НАТО может принять «усеченную» Украину
Бывший генсек НАТО допустил вступление Украины в альянс без деоккупации всех территорий и привел исторические примеры подобных решений
Столтенберг: НАТО может принять «усеченную» Украину
Йенс Столтенберг / Фото: Reuters / Others
5 октября 2024 г.

Экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение о возможности вступления Украины в Альянс даже при наличии оккупированных территорий. В интервью Financial Times он предложил способы решения проблемы применения статьи 5 Североатлантического договора в такой ситуации.

«Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией», — привел исторические прецеденты экс-генсек.

Он также упомянул пример Западной Германии, которая считала Восточную Германию частью единой страны, но НАТО защищало только западную часть.

«Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы», – добавил Столтенберг.

Идея «частичного» вступления Украины в НАТО обсуждалась перед Вильнюсским саммитом Альянса. НАТО неоднократно заявляло о неизбежности членства Украины, но США и Германия выступают против ее принятия до завершения боевых действий.

Россия категорически против членства Украины в НАТО. Президент Путин назвал отказ Киева от вступления в альянс одним из условий для начала мирных переговоров, считая стремление Украины в НАТО одной из причин начала военных действий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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