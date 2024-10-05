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Перестрелка на границе с Афганистаном
В Пакистане, на границе с Афганистаном, произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли шесть военных, включая высокопоставленного офицера
Перестрелка на границе с Афганистаном
Северный Вазиристан долгое время был оплотом для различных боевых группировок / Фото: AA
5 октября 2024 г.

В пятницу вечером в пакистанском районе Северный Вазиристан, который граничит с Афганистаном, произошло столкновение с боевиками, в результате которого погибли шесть пакистанских солдат. Об этом сообщило военное командование страны в субботу. Среди погибших оказался и подполковник Мухаммад Али Шоукат, который возглавлял операцию против боевиков.

Столкновения произошли на фоне продолжающейся нестабильности в северо-западных районах Пакистана, где боевики регулярно совершают атаки на военные объекты и силы безопасности.

Северный Вазиристан долгое время был оплотом для различных боевых группировок, включая «Талибан», и остается одной из самых опасных зон на границе с Афганистаном.

Военные силы Пакистана продолжают операции в регионе, пытаясь пресечь деятельность боевиков, но столкновения остаются частыми, что приводит к значительным потерям среди пакистанских военнослужащих.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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