ПОЛИТИКА
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Эрдоган: за насилие в Газе и Ливане ответственен и Запад
«Западные державы продолжают поставлять оружие, боеприпасы, разведданные и оказывать дипломатическую поддержку этой машине массовых убийств». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Технофесте в Адане, выразил глубокую обеспокоенность продолжающимся насилием в Газе и Ливане, возложив ответственность за происходящее не только на Израиль, но и на страны, вооружающие его. #эрдоган #палестина #газа #израиль #сионисты #ливан #насилие #trtнарусском
выпвыап / Others
5 октября 2024 г.
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