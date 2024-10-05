Эрдоган: за насилие в Газе и Ливане ответственен и Запад

«Западные державы продолжают поставлять оружие, боеприпасы, разведданные и оказывать дипломатическую поддержку этой машине массовых убийств». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Технофесте в Адане, выразил глубокую обеспокоенность продолжающимся насилием в Газе и Ливане, возложив ответственность за происходящее не только на Израиль, но и на страны, вооружающие его. #эрдоган #палестина #газа #израиль #сионисты #ливан #насилие #trtнарусском