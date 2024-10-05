Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил о серьезной обеспокоенности ситуацией с миграционными проверками в России, в ходе которых, нарушаются основные права и свободы граждан республики. Такое заявление он сделал на заседании межправительственной комиссии двух стран.

Расулзода отметил, что несмотря на увеличение спроса российских работодателей на таджикских трудовых мигрантов, массовые проверки часто сопровождаются запретами на въезд, депортацией и длительными задержками на границах. По его словам, это затрагивает не только обычных граждан, но и студентов, пожилых людей и даже официальные делегации.

Премьер Таджикистана заявил, что зафиксированы факты запрета на въезд и депортации граждан республики «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности».

Он подчеркнул, что России и Таджикистану необходимо найти взаимопонимание по этому вопросу и призвал перейти к реальным решениям для улучшения миграционного взаимодействия.

Российская сторона, в лице вице-премьера Марата Хуснуллина, предложила создать совместную рабочую группу для контроля над миграцией. Он выразил уверенность, что после изменения миграционного законодательства нелегальная миграция в России прекратится, а новые законы, находящиеся на рассмотрении в Госдуме, помогут лучше регулировать миграционные процессы.

В последние месяцы власти России усилили борьбу с нелегальной миграцией, особенно из стран Центральной Азии. В весеннюю сессию Госдума уже приняла ряд законов, ужесточающих правила получения гражданства. Полиция регулярно проводит рейды в местах проживания мигрантов, многие из которых, получив российское гражданство, отправляются на службу в армию.