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Израильский удар по мечети
Израильская армия признала удар по мечети в южном Ливане, утверждая, что там находились члены «Хезболлы»
Израильский удар по мечети
Израильская армия признала удар по мечети в южном Ливане / Фото: AA
5 октября 2024 г.

Израильская армия подтвердила факт авиаудара по мечети в городе Бинт-Джубейль на юге Ливана, рядом с больницей имени Салаха Гандура. По утверждению Тель-Авива, здание использовалось как штаб-квартира движения «Хезболла».

В результате атаки пострадали девять медицинских работников, находившихся на кампусе больницы.

Израильская армия подтвердила факт авиаудара по мечети в городе Бинт-Джубейль на юге Ливана, рядом с больницей имени мученика Салаха Гандура. По утверждению Тель-Авива, здание использовалось как штаб-квартира движения «Хезболла».

В результате атаки пострадали девять медицинских работников, находившихся на кампусе больницы. Это лишь часть продолжающегося конфликта между Израилем и «Хезболлой» на южной границе Ливана, который активизировался с 8 октября 2023 года.

Израильские ВВС с 23 сентября нанесли сотни ударов по южным городам Ливана, включая Баальбек и долину Бекаа. Ливанские власти сообщают, что с начала атак погибло 2 011 человек, а ранения получили 9 535.

Кроме того, в результате удара по Бейруту 27 сентября был убит генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Настралла, что стало значительным ударом по движению.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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