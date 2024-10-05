Израильская армия подтвердила факт авиаудара по мечети в городе Бинт-Джубейль на юге Ливана, рядом с больницей имени Салаха Гандура. По утверждению Тель-Авива, здание использовалось как штаб-квартира движения «Хезболла».

В результате атаки пострадали девять медицинских работников, находившихся на кампусе больницы.

Израильская армия подтвердила факт авиаудара по мечети в городе Бинт-Джубейль на юге Ливана, рядом с больницей имени мученика Салаха Гандура. По утверждению Тель-Авива, здание использовалось как штаб-квартира движения «Хезболла».

В результате атаки пострадали девять медицинских работников, находившихся на кампусе больницы. Это лишь часть продолжающегося конфликта между Израилем и «Хезболлой» на южной границе Ливана, который активизировался с 8 октября 2023 года.

Израильские ВВС с 23 сентября нанесли сотни ударов по южным городам Ливана, включая Баальбек и долину Бекаа. Ливанские власти сообщают, что с начала атак погибло 2 011 человек, а ранения получили 9 535.

Кроме того, в результате удара по Бейруту 27 сентября был убит генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Настралла, что стало значительным ударом по движению.