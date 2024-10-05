ПОЛИТИКА
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Украина ударила по спиртзаводу?
В ночь на 5 октября в Воронежской области беспилотники атаковали несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию, заявил губернатор Александр Гусев
Украина ударила по спиртзаводу?
Несколько предприятий Воронежской области подверглись атаке беспилотников / Фото: Reuters
5 октября 2024 г.

В ночь на 5 октября несколько предприятий Воронежской области подверглись атаке беспилотников, о чем сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, речь идет о гражданских предприятиях, однако детали о пострадавших объектах не раскрываются.

Одним из объектов атаки мог стать спиртзавод в Новохоперском районе Воронежской области, сообщает BBC со ссылкой на местные паблики. Официального подтверждения этой информации нет.

В результате атаки пострадал один мужчина, получивший осколочное ранение в руку. Кроме того, на одном из этажей предприятия начался пожар.

По данным Минобороны России, за ночь были сбиты 10 украинских беспилотников: семь над Белгородской областью, два над Курской и один над Воронежской.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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