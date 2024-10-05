ПОЛИТИКА
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В Нью-Йорке сионист набросился на раввина, выступающего в защиту Палестины
В Нью-Йорке сионист напал на раввина Довида Фельдмана, который стоял с плакатом в поддержку палестинцев и против геноцидной войны Израиля в Газе. Сионист назвал раввина «амалеком». Это ветхозаветный персонаж, который упоминается как враг еврейского народа, с которым «нужно бороться, пока память о нём на земле не будет совершенно изглажена». #trtнарусском #сионист #раввин #нападение #евреи #ньюйорк #израиль #газа
вап / Others
5 октября 2024 г.
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