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«Оруч Реис» направился в Сомали
Турецкое исследовательское судно «Оруч Реис» отправилось в Сомали для проведения сейсмических исследований на наличие нефти и природного газа
«Оруч Реис» направился в Сомали
Церемония отправки корабля состоялась с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана / Фото: AA
5 октября 2024 г.

Судно «Оруч Реис», разработанное и построенное в Турции, покинуло Стамбул и отправилось в Сомали для выполнения важной миссии по сейсмическому исследованию морских блоков в сомалийских водах. В рамках соглашения между Турцией и Сомали, подписанного в марте этого года, исследование будет проводиться в трех лицензированных районах для поиска месторождений нефти и газа.

Церемония отправки корабля состоялась у президентской резиденции в Долмабахче с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который приветствовал экипаж корабля. В мероприятии также принял участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Судно направляется в Сомали через Средиземное море, Суэцкий канал и Красное море. На протяжении семи месяцев «Оруч Реис» будет проводить трехмерные сейсмические исследования в сомалийских водах. Это станет первым подобным исследованием, проводимым турецким судном в этом регионе.

Для обеспечения безопасности миссии, «Оруч Реис» будет сопровождаться двумя турецкими фрегатами и несколькими кораблями поддержки. Собранные данные будут проанализированы в Анкаре, после чего Турция планирует приступить к буровым работам в зависимости от результатов исследования.

Построенное на турецких верфях, судно «Оруч Реис» с 2017 года активно используется для проведения сейсмических исследований и уже собрало данные на площади в 23 тыс. квадратных километров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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