Сирия официально выразила желание присоединиться к группе БРИКС и уже направила письменные заявки на вступление, заявил посол страны в Москве Башар Джаафари на форуме «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности».

«Очень интересуемся присоединением к БРИКС. Мы направляли письменные просьбы о вхождении в организацию», — сообщил дипломат.

Организация, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, продолжает привлекать внимание других государств. В январе 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

На фоне этого Россия выражает поддержку Сирии в ее стремлении войти в состав организации. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва приветствует желание Сирии и готова содействовать ее вступлению.

По словам Рябкова, уже более 30 государств подали заявки на вступление в БРИКС, что подтверждает растущий интерес к этому объединению. О желании присоединиться в БРИКС заявляли в том числе Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция.

Дальнейшее расширение группы может стать одной из тем саммита БРИКС, который пройдет в Казани в конце октября 2024 года. Однако глава МИД России Сергей Лавров отметил, что организация взяла паузу для «переваривания» новых членов перед обсуждением дальнейших заявок.