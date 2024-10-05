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Вашингтон игнорирует жертвы и вооружает Израиль
Посол США в Израиле Джек Лью одобрил продажу оружия Израилю, несмотря на сообщения о жертвах среди гражданских лиц и нарушениях прав человека
Вашингтон игнорирует жертвы и вооружает Израиль
В январе израильская армия запросила около 3000 малокалиберных бомб типа GBU-39 / Фото: Reuters / Others
5 октября 2024 г.

Посол США в Израиле Джек Лью, осведомленный о нападениях Израиля на гражданских лиц, обратился в Государственный департамент с предложением одобрить продажу оружия Израилю, сообщает доклад независимой журналистской организации ProPublica. В документе утверждается, что Лью проигнорировал сообщения о «неправомерном использовании» израильской армией американских бомб.

В январе израильская армия запросила около 3000 малокалиберных бомб типа GBU-39 у американского правительства. Лью отправил запрос в Государственный департамент, утверждая, что «нет риска их неправомерного использования» и что продажу следует одобрить. При этом, по данным источников, Лью знал о недавних ударах Израиля по густонаселенным районам сектора Газа, но не упомянул это в своем сообщении.

Сотрудники посольства напоминали Лью о жертвах среди гражданских и разрушениях домов палестинских работников посольства, но несмотря на это, высокопоставленные чиновники заявили, что «можно доверять» Израилю в вопросе использования этих бомб.

В докладе также указывается, что призывы некоторых чиновников Госдепартамента ограничить поставки оружия Израилю были проигнорированы, несмотря на сообщения о нарушениях прав человека. Бывший сотрудник посольства США Майк Кейси подчеркнул, что дипломатическая миссия США в Израиле отказалась от финансирования расследований нарушений прав человека, чтобы избежать негативных ассоциаций с Израилем.

Кейси отметил, что в большинстве стран посольства США стремятся выявлять нарушения прав человека, но в Израиле эта практика не применяется.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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