Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с делегацией Сан-Томе и Принсипи в Долмабахче. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар и министр внутренних дел Али Ерликая. Встреча прошла за закрытыми дверями.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сан-Томе и Принсипи, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отметил, что Турция развивает сотрудничество с африканскими странами на основе принципа взаимной выгоды и намерена продолжать работу в этом направлении.

После переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, обучении правоохранительных органов и энергетики.