ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган: Турция развивает отношения с Африкой
В ходе встречи с делегацией Сан-Томе и Принсипи в Долмабахче президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами
Президент Эрдоган: Турция развивает отношения с Африкой
Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с делегацией Сан-Томе и Принсипи / Others
5 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с делегацией Сан-Томе и Принсипи в Долмабахче. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар и министр внутренних дел Али Ерликая. Встреча прошла за закрытыми дверями.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сан-Томе и Принсипи, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган отметил, что Турция развивает сотрудничество с африканскими странами на основе принципа взаимной выгоды и намерена продолжать работу в этом направлении.

После переговоров были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, обучении правоохранительных органов и энергетики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us