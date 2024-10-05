Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу «France Inter» высказался за прекращение поставок оружия Израилю, заявив, что это необходимо для достижения мира в Газе. По мнению французского лидера, продолжение экспорта вооружений лишь продлевает боевые действия и мешает найти политическое решение конфликта.

Макрон отметил, что Франция экспортирует в Израиль лишь небольшое количество оружия, составляющее 0,2% от общего объема французского оружейного экспорта.

Весной министр обороны Франции Себастиан Лекорню сообщил, что поставки оружия составляют около €15 млн, а товары двойного назначения — €34 млн. Эти поставки включают в основном запасные части для израильских вооружений.

Однако Макрон подчеркнул, что даже эти незначительные поставки должны быть пересмотрены в свете текущего конфликта. Он отметил, что политическое решение должно стать приоритетом.

Соединенные Штаты остаются крупнейшим поставщиком оружия для Израиля. Весной этого года президент США Джо Байден пригрозил ограничить экспорт в случае наземной операции в Рафахе. Хотя некоторые поставки, такие как двухтонные бомбы, так и не были возобновлены, США по-прежнему играют ключевую роль в военных поставках.

Великобритания также ужесточила свою позицию по отношению к Израилю после победы Лейбористской партии на выборах. Лондон приостановил действие 30 из 350 лицензий на экспорт вооружений.