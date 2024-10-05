Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии Партии справедливости и развития, выразил поддержку палестинскому народу и резко осудил действия Израиля, подчеркнув их влияние на мусульманскую общину.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Наши братья в Газе, несмотря на все трудности, уже 364 дня героически сопротивляются сионистским оккупантам, оставаясь гордостью всей исламской уммы». По словам президента, Турция является единственным государством, которое ввело экономические меры против Израиля.

Турецкий лидер также подверг критике западные страны за их молчание по отношению к Израилю.

«Западные державы, хотя и прекрасно понимают истинные намерения Израиля, не могут открыто выступить против Нетаньяху и его клики из-за чувства вины за Холокост», — заявил Эрдоган.

Президент добавил, что израильское правительство систематически создает оправдания для своей оккупационной политики.

«Израильское правительство ежедневно придумывает новые оправдания, чтобы узаконить свою политику оккупации и вторжения», — подчеркнул он.