Израиль готовится нанести «большой и жесткий» ответный удар по Ирану в ответ на ракетные атаки, которые были совершены 1 октября. Об этом сообщают израильское государственное телевидение KAN, газета «Гаарец» и армейское радио. Несмотря на то, что значительных разрушений в Израиле не зафиксировано, военные готовятся к масштабной реакции на действия Ирана.

В своих новостях издания указывают, что Израиль не собирается оставлять ракетный обстрел безнаказанным. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении заявил, что Иран «совершил большую ошибку» и «заплатит за это».

Израиль также рассчитывает на поддержку международных союзников, включая страны «антииранской коалиции», которые считают иранскую угрозу глобальной проблемой.

Ожидается, что США примут активное участие в ответных мерах против Ирана, утверждают источники израильских СМИ. Встреча израильских военных с представителями одного из союзников прошла сегодня.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с провокационным заявлением, предложив Израилю нанести удар по ядерным объектам Ирана.

1 октября Революционная гвардия Ирана запустила десятки баллистических ракет по Израилю, вызвав сирены воздушной тревоги по всей стране, включая Тель-Авив.