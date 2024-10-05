Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность из-за увеличивающегося числа жертв среди мирного населения в результате израильских авиаударов по Ливану.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен растущими потерями среди гражданского населения по всему региону», — заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

Он отметил, что жилые районы Бейрута снова подверглись интенсивным ночным ударам со стороны Израиля.

«Атаки не прекращаются и в других частях Ливана. Количество жертв среди мирных жителей становится совершенно неприемлемым», — добавил Дюжаррик.

Также было объявлено о выделении дополнительных 2 млн долларов из гуманитарного фонда Ливана для поддержки пострадавших. В общей сложности на гуманитарную помощь было направлено 12 млн долларов.

ООН выражает особую обеспокоенность за безопасность граждан на юге Ливана, где Израиль приказал провести эвакуацию. Дюжаррик подчеркнул, что миссия ООН по поддержанию мира в Ливане (UNIFIL) продолжает свою работу, несмотря на сложные условия. Он призвал к деэскалации и выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая требует прекращения боевых действий и создания демилитаризованной зоны.

Кроме того, Гутерриш выразил тревогу по поводу ухудшения ситуации на Западном берегу, где недавние израильские удары по лагерю беженцев в Тулькареме привели к гибели 18 палестинцев, включая детей.

Генсек ООН призвал к строгому соблюдению международного права и защите мирных жителей, а также вновь подчеркнул необходимость скорейшего решения конфликта на основе создания двух государств.