Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительного гуманитарного пакета объемом $157 млн для поддержки пострадавших от конфликта в Ливане и соседних странах. В пятницу он подчеркнул, что средства помогут внутренне перемещенным лицам и беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома в Ливане, а также тем, кто бежал в Сирию.

Пакет включает $82 млн через Госдепартамент и $75 млн через Агентство США по международному развитию (USAID). Блинкен также отметил, что USAID уже выделило неотложную помощь в размере $11,5 млн и работает с Конгрессом над получением дополнительных $63,5 млн в ближайшие недели.

Американская помощь будет направлена на обеспечение продовольствием, кровом, средствами гигиены и водой уязвимых групп населения, оказавшихся в чрезвычайно сложной ситуации. Блинкен призвал других международных доноров присоединиться к этим усилиям, чтобы помочь справиться с гуманитарным кризисом, который усугубляется в Ливане.

За последний год США уже выделили $386 млн на гуманитарные нужды Ливана и Сирии. Новая помощь поступает на фоне кризиса, который заставил более миллиона человек покинуть свои дома в Ливане.

«Эта помощь станет спасательным кругом для тех, кто переживает немыслимые трудности», — подчеркнул Блинкен.

На фоне эскалации боевых действий в регионе, также стало известно, что на этой неделе около 350 американских граждан и их родственников покинули Ливан на рейсах, организованных правительством США. Несмотря на это, Пентагон пока не рассматривает вопрос о массовой эвакуации граждан США, но заявил о готовности провести ее в случае необходимости.