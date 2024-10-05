Израиль значительно расширил свою военную кампанию против Ливана. По данным ливанского источника в службе безопасности, возможный преемник убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы не выходит на связь с пятницы после предполагаемого израильского авиаудара.

Израильские удары по южным пригородам Бейрута, считающимся оплотом «Хезболлы», не позволяют спасателям обследовать место атаки. «Хезболла» пока не прокомментировала ситуацию с Хашемом Сафиеддином, предполагаемым преемником Насраллы.

В субботу Израиль нанес первый удар по северному городу Триполи, расширив зону конфликта. Продолжаются бомбардировки пригородов Бейрута, включая район рядом с главным аэропортом страны.

По словам представителя израильских военных, в ходе наземных операций в южном Ливане было убито 440 бойцов «Хезболлы» и уничтожено 2000 целей группировки. «Хезболла» не публикует данные о своих потерях.

Тем временем «Хезболла» отчиталась об устранении более 25 элитных офицеров и солдат Израиля и ранении свыше 130 военнослужащих с начала израильского наземного вторжения в южный Ливан в начале этого месяца.

Израильские атаки также привели к гибели более 2 тыс. мирных ливанцев и вынудили 1,2 млн человек (почти четверть населения) покинуть свои дома.

В результате удара по палестинскому лагерю беженцев в Триполи погиб член ХАМАС, его жена и двое детей.

Израильская агрессия усиливается в преддверии годовщины вторжения Израиля в Газу 7 октября прошлого года, в результате которого погибло более 41,800 палестинцев. Усугубляет ситуацию то, что Израиль рассматривает варианты ответа на недавний ракетный обстрел со стороны Ирана.