Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил CNN, что Израиль не предоставил гарантий администрации Байдена о том, что воздержится от нападения на ядерные объекты Ирана.

По словам чиновника, неясно, планирует ли Израиль ответные действия в годовщину операции ХАМАС 7 октября 2023 года. «Мы надеемся и ожидаем увидеть как мудрость, так и силу, но, как вы знаете, никаких гарантий нет», — заявил неназванный представитель Госдепартамента.

Ситуация обострилась после недавнего запуска Ираном ракет по Израилю в ответ на убийства лидеров ХАМАС и «Хезболлы». Израиль продолжает военные операции в Ливане и секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран «заплатит» за свои атаки, что усиливает напряженность в регионе.

Отсутствие гарантий со стороны Израиля и продолжающиеся военные действия вызывают обеспокоенность международного сообщества относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.