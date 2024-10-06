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США: Израиль может ударить по ядерным объектам
Высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщил о неопределенности в отношении намерений Израиля касательно ядерных объектов Ирана
США: Израиль может ударить по ядерным объектам
Иранские центрифуги на выставке / Фото: Reuters / Others
6 октября 2024 г.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил CNN, что Израиль не предоставил гарантий администрации Байдена о том, что воздержится от нападения на ядерные объекты Ирана.

По словам чиновника, неясно, планирует ли Израиль ответные действия в годовщину операции ХАМАС 7 октября 2023 года. «Мы надеемся и ожидаем увидеть как мудрость, так и силу, но, как вы знаете, никаких гарантий нет», — заявил неназванный представитель Госдепартамента.

Ситуация обострилась после недавнего запуска Ираном ракет по Израилю в ответ на убийства лидеров ХАМАС и «Хезболлы». Израиль продолжает военные операции в Ливане и секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран «заплатит» за свои атаки, что усиливает напряженность в регионе.

Отсутствие гарантий со стороны Израиля и продолжающиеся военные действия вызывают обеспокоенность международного сообщества относительно дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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