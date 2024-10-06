Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками в округе Батлер, Пенсильвания, где в июле на него было совершено покушение. Во время того инцидента Трамп получил ранение в правое ухо.

«Сегодня вечером я возвращаюсь в Батлер после трагедии и душевной боли, чтобы донести простое послание народу Пенсильвании и всей Америки», — заявил Трамп. «Наше движение за возрождение величия Америки стало сильнее, гордее, сплоченнее, решительнее и ближе к победе, чем когда-либо прежде. Мы снова сделаем Америку великой, мы победим на выборах», — заверил он.

По оценкам полиции штата Пенсильвания, на мероприятии присутствовало около 21 000 человек. Трамп назвал стрелявшего, который был убит Секретной службой на месте происшествия, «жестоким монстром», стремившимся заставить его замолчать.

Бывший президент почтил память Кори Комператоре, погибшего во время покушения, минутой молчания и выразил соболезнования его семье.

На мероприятии присутствовали кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс и миллиардер Илон Маск, который поддержал Трампа вскоре после покушения. Маск также выступил на сцене, призывая поддержать Трампа на ноябрьских выборах.

«Это очень важно - зарегистрируйтесь для голосования», — сказал Маск. «Приведите всех, кого знаете и не знаете, заставьте их проголосовать... убедитесь, что они действительно проголосовали. Если они этого не сделают, это будут последние выборы. Таково мое предсказание. Нет ничего важнее», — обратился к собравшимся миллиардер.