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Медведев пригрозил ядерным ударом
Зампред Совбеза РФ прокомментировал заявление украинского депутата о «переносе войны» в Беларусь, намекнув на возможность применения тактического ядерного оружия
Медведев пригрозил ядерным ударом
Дмитрий Медведев / Фото: Reuters / Others
6 октября 2024 г.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление украинского депутата Олега Дунды о возможности «переноса войны» на территорию Беларуси. Медведев пригрозил, что такие действия могут дать Минску основание для обращения к России с просьбой об использовании тактического ядерного оружия (ТЯО).

« <…> Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну, тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белоруссии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве [цитата предоставлена с сохранением авторской орфографии]», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда заявил на «Форуме свободной России» в Вильнюсе о необходимости перенести военные действия на территорию Беларуси, а также Курской и Брянской областей России. По его мнению, это позволило бы нанести «большой удар под дых Москве».

Ситуация осложняется тем, что в марте 2023 года президент России Владимир Путин объявил о планах размещения российского ТЯО на территории Беларуси. К началу лета 2024 года белорусские военные прошли подготовку по применению этого оружия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял о готовности страны применить ядерное оружие в случае нападения. Однако, по словам экс-главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль и решение по использованию ТЯО в Беларуси остаются за Москвой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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