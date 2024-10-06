ПОЛИТИКА
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Житель Бейрута показывает убитых израильским ударом домашних птиц
«Вот «оружие», которое было у меня дома», — сказал житель Бейрута Абу Хусейн, держа в руках тела своих домашних птиц, убитых после того, как его дом быcл разрушен в результате израильского авиаудара. Тель-Авив утверждает, что удар был направлен на штаб-квартиру разведки «Хезболлы». #Ливан #Бейрут #авиаудар #птицы #ливанец #Израиль #атака
Житель Бейрута показывает убитых израильским ударом домашних птиц / Others
6 октября 2024 г.
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