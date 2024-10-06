Израильская армия в воскресенье утром выпустила новое предупреждение жителям северной части сектора Газа, призывая их эвакуироваться в район Аль-Маваси в Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнусе. Это произошло после более чем 100 авиаударов, нанесенных с вечера субботы.

Пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи заявил, что «регион остается активной зоной боевых действий», и призвал жителей подчиниться приказам об эвакуации.

Палестинские движения в секторе Газа подтвердили, что любое соглашение о прекращении огня с Израилем должно включать прекращение военных операций и снятие блокады.

«Не будет никакого соглашения или сделки, если не будут выполнены требования нашего народа, включая прекращение агрессии, полный вывод Израиля из Газы, открытие переходов, снятие блокады, реконструкцию и серьезный обмен пленными», — говорится в заявлении движений.

По данным местных органов здравоохранения, в результате израильского наступления погибло более 41 800 человек, в основном женщины и дети, и более 96 900 получили ранения.

Представитель палестинской гражданской обороны Махмуд Бассал сообщил о многочисленных жертвах в результате ударов по жилым домам, особенно в северной части сектора Газа, которая подверглась самой интенсивной бомбардировке за последние пять месяцев.

Израиль продолжает военное вторжение в сектор Газа, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня. Одновременно в Международном суде ООН рассматривается дело против Израиля по обвинению в геноциде за его действия в Газе.