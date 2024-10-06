Дипломатические отношения между Францией и Израилем обострились после заявлений президента Эммануэля Макрона о необходимости прекращения поставок оружия Израилю.

«Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению, прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в Газе», — подчеркнул накануне Макрон в интервью радио France Inter.

На вопрос французского журналиста, кому адресовано послание о необходимости прекратить поставки оружия, используемого в боевых действиях в Газе, Эммануэль Макрон ответил, что сожалеет о решении премьер-министра Израиля начать наземную кампанию в Ливане.

«Президент Байден и я одобрили текст соглашения о прекращении огня, который был обсужден как с ливанской, так и с израильской сторонами для окончательного согласования. Я сожалею, что премьер-министр Нетаньяху сделал другой выбор и взял на себя ответственность за наземные операции на ливанской земле», — уточнил Макрон на XIX саммите Франкофонии, который завершился в субботу в Виллер-Котре на севере Франции.

88 участников XIX саммит Франкофони призвали к «немедленному» прекращению огня в Ливане. Макрон объявил о планах проведения международной конференции в поддержку Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на эти слова французского президента, назвав их «позором». «Пока Израиль борется с возглавляемыми Ираном силами варварства, все цивилизованные страны должны твердо стоять на его стороне. Тем не менее президент Макрон и другие западные лидеры сейчас призывают к введению эмбарго на поставки оружия Израилю», — раздраженно ответил Нетаньяху.

Елисейский дворец попытался сгладить ситуацию, выпустив коммюнике, в котором подтверждается «нерушимая поддержка» Израиля со стороны Франции. Однако администрация президента также выразила сожаление по поводу «чрезмерной» реакции Нетаньяху.

Стоит отметить, что Франция не является крупным поставщиком вооружений для Израиля. С 2015 года страна выдала 767 лицензий на экспорт, ежегодно продавая военное оборудование на сумму около 20 млн евро. Согласно ежегодному отчету Министерства обороны об экспорте оружия, в прошлом году Франция поставила Израилю военное оборудование на сумму около 30 млн евро (33 млн долларов США).

Заявление Макрона прозвучало на фоне эскалации действий Израиля в Ливане. С начала войны Израиля в секторе Газа «Хезболла» и Израиль ведут трансграничные боевые действия. В результате израильского вторжения в Газу в октябре прошлого года, погибло более 41 800 человек, большинство из которых женщины и дети.

По данным ливанских властей, в ходе боевых действий на ливано-израильской границе погибло не менее 2 036 человек, более 9 500 получили ранения, а 1,2 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Международное сообщество предупреждает, что атаки Израиля в Ливане могут привести к расширению конфликта в Газе до масштабов региональной войны.