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НАТО рассматривает «немецкий сценарий» для Украины
На встрече «Рамштайн» ожидаются новые шаги по интеграции Украины в НАТО. Киев надеется на поддержку «плана победы» Зеленского
НАТО рассматривает «немецкий сценарий» для Украины
Встреча в формате «Рамштайн» в Германии / Фото: Reuters / Others
6 октября 2024 г.

На предстоящей встрече союзников в формате «Рамштайн» ожидаются важные решения по поддержке Украины, в частности, касающиеся ее интеграции в НАТО. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских и западных официальных лиц.

Западный дипломат отметил, что страны НАТО рассматривают варианты более конкретной поддержки Украины на пути к будущему членству. Хотя эти предложения могут не полностью удовлетворить текущие потребности Киева, они станут важным сигналом поддержки.

Украинская сторона обеспокоена тем, что приближающиеся президентские выборы в США могут поставить под угрозу продолжение военной помощи. В связи с этим президент Владимир Зеленский планирует представить свой «план победы» лидерам стран-союзников на заседании «Рамштайна».

Один из западных дипломатов подчеркнул, что после того, как Зеленскому не удалось добиться отмены ракетных ограничений, Киев может получить другую форму помощи во время конференции в Германии.

The Washington Post отмечает, что Белый дом осторожно подходит к принятию решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов.

Среди возможных сценариев завершения текущей фазы войны и предотвращения новой обсуждается идея принятия Украины в НАТО по модели Западной Германии, о чем ранее сообщала Financial Times.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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