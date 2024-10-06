ПОЛИТИКА
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Турецкий паром в Триполи является единственной возможностью для иностранцев вернуться домой
В Триполи на паром турецкой компании выстроилась очередь из иностранцев и ливанцев, для которых это единственный способ покинуть Ливан. Из-за постоянных израильских ударов в стране прекратилось авиасообщение, многие дороги разбиты также из-за атак Израиля. #Ливан #Триполи #Турция #паром #война #авиаудары #Израиль #иностранцы
Турецкий паром в Триполи является единственной возможностью для иностранцев вернуться домой / Others
6 октября 2024 г.
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