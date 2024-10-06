Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в субботу выразил обеспокоенность сообщениями об израильских ударах по медицинским учреждениям в Ливане.

«Сообщения о том, что в результате израильских ударов пострадали медицинские учреждения и вспомогательный персонал в Ливане, вызывают глубокую тревогу», - заявил Лэмми в эфире телеканала X.

Он призвал все стороны придерживаться международного гуманитарного права и потребовал немедленного прекращения огня, чтобы гражданские лица в обеих странах могли вернуться домой.

Его слова последовали за сообщениями Национального агентства новостей Ливана о том, что в субботу израильские войска нанесли удар по мечети рядом с больницей Салах Гандур в Набатие, на юге Ливана.

Около 40 медицинских центров в Ливане были вынуждены закрыться из-за авиаударов Израиля. Об этом сообщило в ООН в пятницу.

Ранее в четверг министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад сообщил, что в результате израильских авиаударов с 23 сентября погибли 97 медицинских работников и сотрудников скорой помощи, а более чем 10 больницам был нанесен ущерб.

По данным местных властей, за год трансграничной войны Израиля и «Хезболлы» в результате израильских атак в Ливане погибли по меньшей мере 2 тыс. человек, более 9,5 тыс. получили ранения, а 1,2 млн - были вынуждены покинуть свои дома.