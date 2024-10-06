ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Наводнения и оползни в Боснии и Герцеговине привели к гибели 18 человек
Спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы в Боснии и Герцеговине, где в результате наводнения и схода селей погибли не менее 18 человек. Десятки человек получили травмы. 10 числятся пропавшими без вести. Обильные осадки выпали в районе населенных пунктов Ябланица и Коньиц. Подтопления начались неожиданно ночью, многие жители спали, когда в их дома начала поступать вода. #БоснияиГерцеговина #БиГ #Ябланица #Коньиц #наводнение #оползни #подтопления #спасатели
Наводнения и оползни в Боснии и Герцеговине привели к гибели 18 человек / Others
6 октября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us