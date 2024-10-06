Наводнения и оползни в Боснии и Герцеговине привели к гибели 18 человек

Спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы в Боснии и Герцеговине, где в результате наводнения и схода селей погибли не менее 18 человек. Десятки человек получили травмы. 10 числятся пропавшими без вести. Обильные осадки выпали в районе населенных пунктов Ябланица и Коньиц. Подтопления начались неожиданно ночью, многие жители спали, когда в их дома начала поступать вода. #БоснияиГерцеговина #БиГ #Ябланица #Коньиц #наводнение #оползни #подтопления #спасатели