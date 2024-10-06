В результате внезапных наводнений и оползней в центральной части Боснии и Герцеговины погибли по меньшей мере 18 человек, сообщили местные власти. Города и деревни оказались отрезанными от внешнего мира. Самые страшные картины произошли в окрестностях Ябланицы, города, расположенного на главном пути между городами Мостар и Сараево, примерно в 70 км к северо-востоку. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Министр развития Воин Миятович заявил, что страна стала свидетелем ужасной катастрофы, и призвал к спокойствию. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ливни привели к оползню из карьера, возвышавшегося над деревней, который погреб под собой дома, а уровень воды поднялся до крыши некоторых зданий. Спасатели вручную очищали дома затопленные от смеси воды, почвы и другого рода обломков. На помощь прибыли команды из Сербии, Хорватии и Северной Македонии, также помощь прислали Турция и страны ЕС.

«Турция солидарна с Боснией. Наша команда находится на месте в Боснии и Герцеговине, тесно сотрудничая с Обществом Красного Креста Боснии и Герцеговины, чтобы срочно предоставить продовольствие и чистую воду тем, кто пострадал от катастрофических наводнений», - написал Турецкий Красный Полумесяц на X.

«Мы глубоко опечалены гибелью людей, вызванной проливными дождями и оползнями», - заявили в турецком МИД, подчеркнув, что Турция «готова предоставить все виды гуманитарной помощи дружественной и братской Боснии и Герцеговине».

Реки вышли из берегов после ночного шторма, и на аэрофотоснимках видно, что многие города и деревни остались затопленными. Дороги, мосты и железнодорожные пути были смыты или завалены обломками, а оползни оставили дома погребенными под камнями и землей до уровня верхних этажей.

Основная трасса M-17, проходящая вдоль реки Неретва, была завалена обломками недалеко от Ябланицы, а 17-километровый участок железной дороги между близлежащими Острожацем и Грабовицей на западе был сильно поврежден. Местные власти кантона Герцеговина-Неретва предупредили водителей, чтобы они избегали опасных дорог в районах, охваченных ненастьем.

Местный житель рассказал боснийским СМИ, что вода затопила дом среди ночи - в 03:30, и им едва удалось спасти сына, прежде чем они смогли убежать к соседям, видя как их дом рушится.

В 20 км к западу от столицы, в районе Кисельяка, поток воды затопил улицы, оставив под водой автомобили.

Наводнение произошло не только в Боснии. В соседней Черногории были размыты дороги, в результате чего деревня Комарница оказалась отрезанной. Уровень воды в некоторых реках Хорватии также поднимается, и правительство в Загребе заявило, что существует риск затопления некоторых районов города Карловац вблизи реки Купа.

Большая часть Центральной Европы пострадала от наводнений в прошлом месяце, самые сильные разрушения были в Польше, Чехии и Румынии.