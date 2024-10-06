В воскресенье в Казахстане прошел референдум по вопросу о строительстве первой национальной атомной электростанции. Около 64% зарегистрированных избирателей проголосовали до 20:00 по местному времени, когда избирательные участки закрылись. Об этом сообщил казахстанский ЦИК, добавив, что предварительные результаты будут объявлены в понедельник.

В поселке Улькен на берегу озера Балхаш на юго-востоке страны, который кабинет министров определил местом строительства АЭС, некоторые местные жители надеются, что проект принесет рабочие места. Другие выразили беспокойство по поводу влияния на качество воды в озере.

«Я поддерживаю строительство электростанции, — сказала Даметкен Шульгеева, которая живет в деревне с населением 1 200 человек уже более 20 лет. - Это наше будущее».

Несмотря на значительные запасы природного газа, 20-миллионная центральноазиатская страна в основном полагается на угольные электростанции, которые дополняются некоторыми гидроэлектростанциями и растущим сектором возобновляемых источников энергии. Казахстан также импортирует электроэнергию, в основном из России, поскольку его старые электростанции с трудом удовлетворяют растущий спрос. Уголь же считается наиболее загрязняющим окружающую среду источником энергии.

Правительство говорит, что надежное энергоснабжение необходимо в дополнение к возобновляемым источникам, таким как солнечная и ветровая энергия. Кроме того, Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей урана. На сегодняшний день, согласно данным МАГАТЭ, запасы урана в стране достигают 900 тыс. тонн.

«Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать наши конкурентные преимущества», — заявил Токаев накануне голосования.

Единственная АЭС в Казахстане - мощностью 350 МВт - находилась в Актау и функционировала в 1973—1999 годах.

Предположительная стоимость постройки новой АЭС в Казахстане находится на уровне 10-15 млрд долларов. Об этом заявил ранее руководитель «Казахстанских атомных электрических станций» Тимур Жантикин. «В качестве поставщиков реакторных технологий рассматриваются Китай (CNNC), Россия («Росатом»), Южная Корея (KHNP) и Франция (EDF), США (GE-Hitachi и NuScale). Однако ввиду намерения казахстанских властей использовать опробованный реактор, предложение с американской стороны было отклонено», — говорится на сайте правительства Казахстана.