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Убит видный иранский военачальник?
Командующий гвардейским подразделением «Кудс» Исмаил Каани уже больше недели не выходит на связь. Он приехал в Ливан в конце сентября
Убит видный иранский военачальник?
Исмаил Каани / Фото: Reuters / Others
6 октября 2024 г.

Командующий иранскими силами «Кудс» Исмаил Каани, который отправился в Ливан после убийства в прошлом месяце лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара, не выходил на связь после ударов по Бейруту в конце прошлой недели.

Об этом агентству Reuters сообщили два высокопоставленных представителя иранских служб безопасности.

Один из чиновников сказал, что Каани находился в южном пригороде Бейрута, известном как Дахия, во время удара, который, как сообщалось, был нанесен по высокопоставленному представителю «Хезболлы» Хашему Сафиеддину, но чиновник сказал, что Каани не намеревался встречаться с Сафиеддином.

По словам чиновника, с тех пор Иран и «Хезболла» не могли связаться с Каани.

Второй чиновник также сказал, что Каани отправился в Ливан после убийства Насраллы и иранские власти не смогли связаться с ним после удара по Сафиеддину, который, как многие ожидали, станет следующим главой «Хезболлы».

«Хезболла» пока никак не прокомментировала ситуацию с Сафиеддином.

Отвечая на сообщения о том, что Каани мог быть убит в результате израильского удара по Бейруту, представитель израильских военных подполковник Надав Шошани сказал, что результаты ударов еще оцениваются.

Силы Кудс, зарубежное подразделение Революционной гвардии Ирана, контролирует работу с союзными Тегерану вооруженными формированиями на Ближнем Востоке, такими как «Хезболла».

Кроме того, сообщалось, что гвардейский бригадный генерал Аббас Нилфорушан был убит вместе с Насраллой в бункере, когда 27 сентября подземное укрытие подверглось бомбардировке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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