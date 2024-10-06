В воскресенье небо над Бейрутом в очередной раз озарилось огненным шаром, а над городом поднялись клубы дыма в результате интенсивных авиаударов Израиля по южным пригородам столицы Ливана. Это произошло почти ровно через год после начала войны в секторе Газа.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал международное сообщество оказать давление на Израиль для прекращения огня после очередного удара по южным пригородам столицы.

По данным ливанского Национального информационного агентства, по югу Бейрута было нанесено более 30 ударов, которые были слышны по всему городу. Среди пострадавших объектов — автозаправочная станция и склад медицинских принадлежностей.

«Удары были подобны землетрясению», — сказал 60-летний владелец магазина Мехди Зейтер.

Израильские военные заявили, что нанесли удары по складам оружия и инфраструктуре, приняв меры «для снижения риска причинения вреда гражданскому населению».

Кадры AFPTV показали огромный огненный шар над жилым районом, за которым последовал громкий взрыв и вторичные взрывы. Дым продолжал подниматься с места удара и после рассвета.

«Хезболла» заявила, что в ответ на действия Израиля обстреляла израильские силы артиллерийским огнем после их попытки проникновения в район Халлат Шуаиб в Блиде на юге Ливана. Группировка также сообщила о запуске ударных беспилотников по израильской военной базе.

Глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что Ливан «сталкивается с ужасным кризисом» и предупредил, что «сотни тысяч людей остались без крова или были перемещены в результате израильских авиаударов».

Тем временем накануне годовщины начала конфликта военные действия Израиля в секторе Газа продолжают ожесточаться. В воскресенье армия сообщила об окружении района Джебалия на севере Газы после признаков того, что ХАМАС восстанавливает свои позиции, несмотря на почти год боевых действий.

В связи с годовщиной израильского вторжения в Газу по всему миру прошли массовые демонстрации в поддержку палестинцев, в том числе в Анкаре, Лондоне, Париже и Кейптауне.