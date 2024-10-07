Вице-президент США Камала Харрис в интервью каналу CBS заявила, что Америка не собирается ослаблять давление на Израиль и арабских лидеров для достижения соглашения, которое приведет к освобождению пленников и прекращению боевых действий в Газе.

Харрис отметила, что США работают с Израилем над передачей гуманитарной помощи в Газу и активно поддерживают переговоры, направленные на установление перемирия.

Харрис также подчеркнула обязательства США по защите Израиля на фоне иранских ракетных ударов. По ее словам, Америка делает все возможное для обеспечения безопасности своего союзника.

Отвечая на вопрос о союзнических отношениях с Израилем, Харрис подчеркнула, что США и Израиль связаны «важным союзом», основанным на поддержке между народами обеих стран. Она также отметила, что Израиль сделал несколько шагов под давлением США, что указывает на сохраняющееся дипломатическое влияние, несмотря на возникающие разногласия.

Вице-президент добавила, что отношения между США и Израилем имеют более глубокое значение, чем ее личные отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По информации, полученной из источников, Израиль готовится к усилению военных мер в ответ на угрозы со стороны Ирана и «Хезболлы», продолжая активно сотрудничать с США по вопросам безопасности.