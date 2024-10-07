Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что первые самолеты F-16 уже прибыли в Украину. Министр посетил Украину и в своем заявлении в соцсети Х отметил, что поставка этих истребителей была крайне важной для усиления ВСУ. Остальные самолеты из общего числа в 24 единицы будут доставлены до начала следующего года.

«Я могу официально объявить, что первые голландские истребители F-16 доставлены в Украину. Это было крайне необходимо. В Харькове я видел повреждения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги», — отметил министр.

Он добавил, что во время своего визита также обсудил с украинскими официальными лицами планы на совместную разработку и производство дронов, на что Нидерланды планируют выделить 400 млн евро.

Кроме того, Брекельманс сообщил о запросе Киева на дополнительные системы ПВО, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Ранее Нидерланды уже предоставляли Украине компоненты для этих систем и намерены продолжать поддержку в этом направлении.

4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых F-16 и даже продемонстрировал их на секретном аэродроме.

Западные СМИ со ссылкой на источники указывали, что шесть истребителей были переданы Украине из Нидерландов, а еще несколько — из Дании. В рамках поддержки украинской авиации поставки также осуществляют Бельгия и Норвегия.