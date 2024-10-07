В воскресенье вечером возле международного аэропорта Джинна в Карачи произошел теракт. Смертник на заминированном автомобиле атаковал конвой с китайскими гражданами. В результате погибли двое граждан КНР и один пакистанец, еще 17 человек получили ранения.

Посольство Китая в Исламабаде подтвердило гибель своих граждан и осудило нападение. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил силовым ведомствам найти виновных.

Министерство иностранных дел Пакистана заявило: «Мы решительно настроены привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим трусливым нападением».

Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская «Освободительная армия Белуджистана» (BLA), ранее уже атаковавшая китайских граждан в Пакистане. Белуджские сепаратисты обвиняют Китай в эксплуатации природных ресурсов провинции Белуджистан.