Ливанское движение «Хезболла» сообщило о гибели 17 израильских солдат в ходе столкновений на юге Ливана, ссылаясь на данные оперативного центра и полевых источников. В официальном заявлении организации говорится, что «операционный центр, ссылаясь на достоверные полевые источники, подтвердил гибель 17 израильских солдат в ходе столкновений».

Израильская армия, в свою очередь, ранее сообщала о 9 погибших военнослужащих с начала наземных операций на юге Ливана, которые начались 30 сентября.

По данным ливанского Национального информационного агентства в воскресенье, по югу Бейрута было нанесено более 30 ударов, которые были слышны по всему городу. Среди пострадавших объектов — автозаправочная станция и склад медицинских принадлежностей.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал международное сообщество оказать давление на Израиль для прекращения огня после очередного удара по южным пригородам столицы.

Израильские военные заявили, что нанесли удары по складам оружия и инфраструктуре, приняв меры «для снижения риска причинения вреда гражданскому населению».

«Хезболла» заявила, что в ответ на действия Израиля обстреляла израильские силы артиллерийским огнем после их попытки проникновения в район Халлат Шуаиб в Блиде на юге Ливана. Группировка также сообщила о запуске ударных беспилотников по израильской военной базе.

Глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что Ливан «сталкивается с ужасным кризисом» и предупредил, что «сотни тысяч людей остались без крова или были перемещены в результате израильских авиаударов».