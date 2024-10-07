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Израиль теряет солдат в Ливане
Движение «Хезболла» заявило о гибели 17 израильских солдат в столкновениях на юге Ливана, ссылаясь на полевые источники
Израиль теряет солдат в Ливане
«Хезболла» сообщила о гибели 17 израильских солдат в ходе столкновений на юге Ливана / Фото: Reuters
7 октября 2024 г.

Ливанское движение «Хезболла» сообщило о гибели 17 израильских солдат в ходе столкновений на юге Ливана, ссылаясь на данные оперативного центра и полевых источников. В официальном заявлении организации говорится, что «операционный центр, ссылаясь на достоверные полевые источники, подтвердил гибель 17 израильских солдат в ходе столкновений».

Израильская армия, в свою очередь, ранее сообщала о 9 погибших военнослужащих с начала наземных операций на юге Ливана, которые начались 30 сентября.

По данным ливанского Национального информационного агентства в воскресенье, по югу Бейрута было нанесено более 30 ударов, которые были слышны по всему городу. Среди пострадавших объектов — автозаправочная станция и склад медицинских принадлежностей.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал международное сообщество оказать давление на Израиль для прекращения огня после очередного удара по южным пригородам столицы.

Израильские военные заявили, что нанесли удары по складам оружия и инфраструктуре, приняв меры «для снижения риска причинения вреда гражданскому населению».

«Хезболла» заявила, что в ответ на действия Израиля обстреляла израильские силы артиллерийским огнем после их попытки проникновения в район Халлат Шуаиб в Блиде на юге Ливана. Группировка также сообщила о запуске ударных беспилотников по израильской военной базе.

Глава Агентства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что Ливан «сталкивается с ужасным кризисом» и предупредил, что «сотни тысяч людей остались без крова или были перемещены в результате израильских авиаударов».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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