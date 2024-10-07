Казахстан возвращается в ядерную энергетику: более 71,12% избирателей поддержали строительство первой атомной электростанции (АЭС) на референдуме, проведенном 6 октября.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, около 5,56 млн граждан страны (71%) выступили за возведение АЭС, в то время как около 2,05 млн выступили против, это 26,15% от общего числа голосов.

Явка на референдуме была высокой — 63,66%. Наибольшее количество голосов зафиксировано в Кызылординской области, где 82% жителей сделали свой выбор, тогда как в Алматы явка составила всего 25%. На референдуме гражданам был вынесен один вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?»

С инициативой провести референдум по строительству АЭС год назад выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Власти планируют построить АЭС на берегу озера Балхаш — в окружающих областях энергетический дефицит выше, чем в других регионах страны. Оценочная стоимость проекта составляет от $10 до $12 млрд, среди потенциальных подрядчиков — российская компания «Росатом», а также фирмы из Южной Кореи и Франции. Токаев допустил, что строить станцию будет не одна фирма, а консорциум из нескольких компаний.

В преддверии референдума правительство отметило: хотя ранее Казахстан обходился без АЭС благодаря большим запасам угля, рост потребления и устаревшие старые станции требуют новых решений. К тому же в стране в избытке урановая руда, пригодная для использования на атомной станции. Казахстан занимает первое место в мире по запасам урана.

Казахстан уже имел опыт эксплуатации атомной энергетики. С 1973 по 1999 год на западе страны работала Шевченковская АЭС, которая использовала реактор БН-350. Однако в конце 90-х годов, на фоне трагедии в Чернобыле и на волне движения ядерного разоружения, станцию остановили.