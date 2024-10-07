Министр обороны Израиля Йоав Галант не исключил возможности нанесения ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

«На данный момент все варианты на столе», — заявил политик. — «Израиль ответит на беспрецедентную атаку Ирана так, как мы решим, и в то время и в том месте, которые мы выберем».

Галант подчеркнул способность Израиля поражать как близкие, так и удаленные цели, отметив, что страна «адекватно ответит на любую агрессию со стороны Ирана».

В резком предупреждении Галант отметил: если Иран попытается нанести ущерб Израилю, ему могут грозить серьезные последствия, аналогичные тем, что наблюдаются в Газе или Бейруте.

США ранее четко обозначили свою позицию, решительно выступая против ударов по ядерным объектам Ирана. Президент Джо Байден заявил на прошлой неделе: «Я не поддерживаю удар по ядерным объектам Ирана». При этом глава Белого дома подчеркнул, что у Тель-Авива есть право «пропорционально» ответить на угрозы Тегерана.

Галант признал, что Израиль координируется с Вашингтоном, но будет самостоятельно решать, как реагировать.

Министр также рассказал о текущем вторжении Израиля в Ливан, охарактеризовав операцию как «ограниченную по масштабу». Он заявил, что армии Израиля удалось «уничтожить значительную часть» мощностей «Хезболлы».

Однако сама группировка отмечает, что успешно отбила все попытки израильтян закрепиться на южных рубежах Ливана. С начала израильского вторжения в боях с «Хезболлой» погибли уже 9 израильских военных.

Министр обороны США Ллойд Остин должен встретиться с Галантом в Пентагоне 9 октября, чтобы обсудить возможный ответ Израиля Ирану. Ранее президент Байден допустил, что израильтяне могут ударить по нефтяным объектам Ирана. Эта ремарка вызвала глобальную панику на рынках нефти — стоимость некоторых марок резко подскочила, на биржах наблюдался коллапс.