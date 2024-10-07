Последние выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа больше похожи на туманные рассуждения, а не на выверенную риторику. Это, по мнению экспертов, может указывать на возрастные «когнитивные изменения» Трампа. Об этом пишет газета The New York Times, которая провела компьютерный анализ речей политика.

С возрастом публичные выступления бывшего президента Дональда Трампа заметно изменились, отмечает издание. Теперь, в 78 лет, его речи стали более «мрачными, злыми и все больше сосредоточены на прошлом». Он часто уходит в странные отступления и иногда испытывает трудности с памятью, утверждает газета. Например, Трамп ярко описывал реакцию публики на дебатах с Камалой Харрис — хотя на самом деле они проходили в пустом зале.

В последнее время выступления экс-президента стали более грубыми, с частыми отсылками к устаревшим фигурам, таким как Джонни Карсон, и даже вымышленным персонажам, например, Ганнибалу Лектеру. Трамп иногда путается в современных реалиях, утверждая, что большинство людей не понимает, что такое приложения для смартфонов, хотя в стране почти у каждого есть телефон, отмечает NYT.

Анализ также показал явные изменения в риторике и скорости говорения Трампа. Теперь его речи длятся в среднем 82 минуты по сравнению с 45 минутами в 2016 году. Политик использует на 13% больше абсолютных выражений, таких как «всегда» и «никогда», а также на 69% больше ненормативной лексики. Это, по мнению некоторых экспертов, может быть признаком старческих изменений. Трамп все чаще вспоминает о своих звездных днях 1980-х и 1990-х годов, называя их своим ориентиром.

Кроме того, он стал чаще использовать негативно окрашенные слова: их стало на 32% больше по сравнению с 2016 годом, что указывает на изменение тона. Несмотря на путаницу и исторические неточности, речи Трампа по-прежнему собирают большую аудиторию, признает газета, хотя его риторика явно изменилась за последние годы.