США призывают Тель-Авив не наносить удары по определенным объектам в Иране и готовы заплатить компенсацию, сообщает израильский канал Kan. «‎‎Компенсационный пакет» включает обширную дипломатическую поддержку и дополнительную военную помощь Израилю, отмечает вещатель.

В ходе переговоров с израильскими официальными лицами представители администрации США призвали избежать военных действий против конкретных иранских целей, но не раскрыли, о каких именно объектах идет речь. Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль отказаться от ударов по иранским ядерным объектам, однако допустил атаку по нефтяной инфраструктуре.

Байден уточнил, что США не поддерживают удары по ядерной программе Ирана и подчеркнул необходимость тщательного обсуждения военных ответов. Он отметил, что Вашингтон продолжает вести диалог с израильскими коллегами, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Израильский источник Kan отметил критическую значимость советов США, заявив: «‎Мы всегда готовы прислушиваться к нашему союзнику, одновременно обеспечивая безопасность Израиля‎». Глава Минобороны Израиля Йоав Галант 6 октября заявил: несмотря на то, что Тель-Авив прислушивается к советам Вашингтона, окончательное решение об ударе по Ирану будут принимать израильтяне.

1 октября Иран выпустил более 180 ракет по Израилю в ответ на убийства высокопоставленных лидеров ХАМАС и ливанской «‎Хезболлы‎». Иранские власти заявили о 90% успешных попаданий, в то время как Израиль утверждает, что большинство выпущенных ракет было перехвачено. Позже СNN сообщил, что часть ракет все же поразила израильские военные объекты, однако в Тель-Авиве отказываются это признавать, чтобы не выдать местоположение военных частей.

Несмотря на усилия США по посредничеству, израильское руководство не дает однозначных гарантий относительно ударов по ядерным объектам Ирана. Один из высокопоставленных представителей Госдепартамента в беседе с СNN выразил неуверенность в планах Израиля по возможным ответным действиям. Белый дом, по его словам, допускает любой сценарий и готовится к худшему.