ПОЛИТИКА
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Масштабная хакерская атака на ВГТРК
Российский медиахолдинг подвергся кибернападению, нарушившему работу онлайн-сервисов. Компания заявляет о «беспрецедентной атаке»
Масштабная хакерская атака на ВГТРК
Скриншот страницы «Россия 1» / Others
7 октября 2024 г.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подверглась серьезной хакерской атаке, в результате чего было нарушено онлайн-вещание телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а также работа внутренних сервисов компании.

«Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 06:00 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — сообщил источник «Газеты.ру».

Проблемы затронули и региональные подразделения ВГТРК. На сайтах некоторых региональных телекомпаний появляются сообщения об ошибках или отсутствуют обновления новостных лент.

ВГТРК официально подтвердила факт «беспрецедентной хакерской атаки» на свои онлайн-сервисы. Однако пресс-служба утверждает, что «работе медиахолдинга не нанесен существенный урон» и «все работает в штатном режиме».

«Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства», — заявили в компании.

Несмотря на заявления ВГТРК о минимальном ущербе, масштаб и продолжительность сбоев указывают на серьезность ситуации. Восстановление нормальной работы всех сервисов может занять значительное время.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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