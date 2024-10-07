Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подверглась серьезной хакерской атаке, в результате чего было нарушено онлайн-вещание телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а также работа внутренних сервисов компании.

«Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 06:00 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — сообщил источник «Газеты.ру».

Проблемы затронули и региональные подразделения ВГТРК. На сайтах некоторых региональных телекомпаний появляются сообщения об ошибках или отсутствуют обновления новостных лент.

ВГТРК официально подтвердила факт «беспрецедентной хакерской атаки» на свои онлайн-сервисы. Однако пресс-служба утверждает, что «работе медиахолдинга не нанесен существенный урон» и «все работает в штатном режиме».

«Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства», — заявили в компании.

Несмотря на заявления ВГТРК о минимальном ущербе, масштаб и продолжительность сбоев указывают на серьезность ситуации. Восстановление нормальной работы всех сервисов может занять значительное время.