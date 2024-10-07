ПОЛИТИКА
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Горе и страдания Газы на граффити в Стамбуле
Разруха, лишения, потеря близких, голод, боль и отчаяние. Все это изобразил турецкий художник Касым Тан на стене мечети в стамбульском районе Ускюдар. Его граффити показывает горе, которое переживают миллионы палестинцев с начала чудовищных израильских атак в эксклаве. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #стамбул #граффити #искусствопротеста #войнапалестины #новости #трт #новостимира #ВойнапротивЧеловечности
Горе и страдания Газы на граффити в Стамбуле / Others
7 октября 2024 г.
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