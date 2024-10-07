ПОЛИТИКА
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«Газа - это само человечество»
В годовщину израильского вторжения в Газу представитель правящей партии Турции предрек победу человечества над «варварством» Израиля и особо отметил стойкость палестинцев
«Газа - это само человечество»
Омер Челик / Фото: AA / Others
7 октября 2024 г.

Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Турции Омер Челик выступил с заявлением в социальных сетях по случаю первой годовщины начала израильского вторжения в сектор Газа.

Челик назвал 7 октября днем, когда «совершившее геноцид правительство Нетаньяху начало массовые убийства с целью оккупации человечества».

«Газа — это само человечество. В конце концов, человечество победит варварство», — продолжил он.

Представитель правящей партии обвинил Израиль в использовании «всех видов орудий убийства» против палестинцев в Газе, которых он назвал «гордостью человечества». По его словам, несмотря на продолжающуюся оккупационную политику, Израилю не удалось сломить сопротивление жителей Газы.

Заявление Челика прозвучало на фоне продолжающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа. По данным местных органов здравоохранения, за год конфликта погибло около 42 000 палестинцев, в основном женщин и детей.

Израильские удары привели к масштабным разрушениям инфраструктуры, включая больницы, школы и системы водоснабжения. Международные организации сообщают о катастрофической нехватке продовольствия, воды и медикаментов в эксклаве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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