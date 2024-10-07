Первая леди Турции Эмине Эрдоган выступила с заявлением в социальных сетях по поводу первой годовщины израильских атак на Газу.

«Угнетение, которое Израиль применял к палестинскому народу на протяжении 76 лет, за последний год переросло в открытый геноцид. Под обломками разрушенных домов остались не только камни, но и человеческое достоинство», — написала Эрдоган в соцсетях.

«Эти темные дни не смогут погасить надежду народа на свободу. Турция всегда будет на стороне Палестины в этой справедливой борьбе», — продолжила она.

В своем сообщении она отметила, что жестокость в Газе оставила глубокую рану в совести человечества, и каждая потеря стала позором для всего мира. Эрдоган выразила надежду на мир и справедливость, а также на будущее, где невинные дети смогут расти в безопасности.

К публикации Эмине Эрдоган также прикреплено видео о событиях в Газе, которое проливает свет на масштаб разрушений в палестинском эксклаве.

Публикация первой леди было сделано на фоне продолжающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа. По данным ООН, за год конфликта погибло около 42 000 палестинцев, в основном женщин и детей.

Израильские удары привели к масштабным разрушениям инфраструктуры, включая больницы, школы и системы водоснабжения. Международные организации сообщают о катастрофической нехватке продовольствия, воды и медикаментов в анклаве.