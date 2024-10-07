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Год страданий и солидарности: Газа
Спустя год после начала геноцидной войны Израиля в Газе мир стал свидетелем неимоверных страданий, бесчисленных потерянных жизней, разрушенных домов и общин. Тем не менее мировая солидарность росла благодаря глобальным протестам, требующим справедливости и прекращения кровопролития. Таким был год Газы. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #палестинцы #блокада #бомбардировки #годгазы #войнапалестины #солидарность #войнапалестине #новости #трт #новостимира
Год страданий и солидарности: Газа / Others
7 октября 2024 г.
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