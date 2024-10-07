Правящая партия «Грузинская мечта» снова инициировала процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили, обвинив ее в нарушении Конституции Грузии.

Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что причиной для импичмента стали зарубежные поездки Зурабишвили, совершенные «без согласия правительства». По его словам, визиты президента в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву нарушают статью Конституции, согласно которой президент должен согласовывать свои действия в области внешней политики с Кабинетом министров.

Если Конституционный суд установит факт нарушения, окончательное решение об импичменте будет принимать новый парламент. В настоящее время у «Грузинской мечты» недостаточно голосов для завершения процедуры, но партия надеется добиться отстранения Зурабишвили после выборов в октябре 2024 года.

Это уже вторая попытка импичмента. Осенью прошлого года «Грузинская мечта» инициировала отстранение Зурабишвили. В ответ президент заявила, что правящая партия пытается «уничтожить демократию и подорвать европейское будущее Грузии».

Полномочия Зурабишвили истекают после парламентских выборов, которые пройдут 26 октября 2024 года. Выборы президента состоятся в течение 45 дней после первого заседания нового парламента.

Правительство «Грузинской мечты» осудило Москву за вторжение в Украину, но отказалось вводить против России собственные санкции.