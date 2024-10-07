ПОЛИТИКА
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Словакия против вступления Украины в НАТО
Премьер-министр Словакии заявил о категорическом несогласии с членством Украины в альянсе, назвав это угрозой мировой войны
Словакия против вступления Украины в НАТО
Роберт Фицо / Фото: Reuters / Others
7 октября 2024 г.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью STVR выразил категорическое несогласие с возможным вступлением Украины в НАТО. При этом он не возражает против членства Украины в ЕС, хотя и считает этот процесс долгосрочным.

«Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду следить, чтобы депутаты, над которыми я имею политический контроль как председатель партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО», — заявил Фицо. Он напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется ратификация парламентами всех стран-членов альянса.

По мнению словацкого премьера, вступление Украины в НАТО может стать причиной Третьей мировой войны.

Ранее Фицо высказывался за восстановление нормальных отношений с Россией после окончания войны в Украине. Кроме того, он сделал спорное заявление о том, что в Украине воюют «нацистские войска», которые якобы игнорирует международное сообщество.

Эти высказывания Фицо еще больше осложняют и без того непростой процесс продвижения Украины к членству в альянсе.

В июле 2023 года на саммите НАТО страны-члены альянса объявили о «необратимом пути» Украины к членству в организации. Они подтвердили готовность пригласить Украину при выполнении необходимых условий и с одобрения всех членов НАТО.

Однако в вопросе вступления Украины в НАТО нет консенсуса. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и многие другие страны НАТО не поддерживают членство Украины в альянсе.

Нежелание видеть Киев в альянсе до завершения боевых действий связано со статьей 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону. Эта статья гласит, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех членов блока, что может привести к эскалации конфликта в случае вступления Украины в альянс во время продолжающихся военных действий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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