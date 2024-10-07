В годовщину начала атак на сектор Газа премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани выразил обеспокоенность ухудшением ситуации в регионе и ее возможными глобальными последствиями. По его словам, распространение конфликта на Ливан и другие страны создает серьезную угрозу для безопасности Ближнего Востока и всего мира.

Ас-Судани напомнил, что Ирак ранее предупреждал об опасности расширения войны на весь регион.

«Мы говорим нашим друзьям, в том числе президенту США Джо Байдену и странам ЕС, что мир находится на пороге новой, опасной фазы. Эта ситуация угрожает региону перманентными войнами, которые могут нанести удар по мировой экономике», — заявил он, подчеркнув, что мирные жители Газы продолжают страдать от постоянного насилия.

Премьер высоко оценил призывы президента Франции Эммануэля Макрона прекратить поставки вооружений Израилю и работать над мирным урегулированием конфликта. Он подчеркнул, что эта позиция основана на понимании глубины кризиса, в котором оказался регион.

Ас-Судани также рассказал, что Ирак продолжает активную работу с союзными странами для стабилизации ситуации. По его словам, необходимо срочно прекратить атаки на гражданское население и предотвратить новую волну насилия.

«На данном этапе главным приоритетом должно стать прекращение нападений на мирное население и спасение региона от войны, в которой нет победителей», — отметил премьер-министр.