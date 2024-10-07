Иран утром 7 октября вновь открыл воздушное пространство страны после девяти часов прекращения любых полетов в небе республики. Причина — растущая напряженность с Израилем. 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, выпустив 180 ракет в ответ на убийства лидеров ХАМАС и «‎Хезболлы»‎. Тель-Авив пообещал отомстить за атаку.

Иран возобновил воздушное сообщение после отмены рейсов в некоторых аэропортах из-за «‎оперативных ограничений. С 11:00 утра 7 октября полеты снова выполняются в соответствии с расписанием, как сообщил представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язарлу.

Это уже второй раз за эту неделю, когда Иран закрыл свое воздушное пространство — ранее аналогичный запрет на полеты действовал с вечера 1-го октября до утра 3-го. Причины закрытия не раскрывались, но позже была объявлена приостановка как внутренних, так и международных рейсов по соображениям безопасности.

Европейское агентство авиации рекомендовало авиакомпаниям ЕС избегать иранского воздушного пространства до 31 октября, пока ситуация остается под наблюдением.

В ответ на угрозы со стороны Израиля Тегеран разработал план действий на случай возможного военного вмешательства. «‎‎План необходимого ответа на любые действия сионистов полностью подготовлен», сообщило новостное агентство Tasnim, ссылаясь на информированный источник.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант 6 октября не исключил, что Тель-Авив может нанести удар по ядерным объектам Ирана. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает против ударов по ядерной инфраструктуре иранцев, однако допустил удар по нефтяным объектам. Это заявление вызвало панику на нефтяных рынках по всему миру, приведя к глобальному скачку цен на нефть.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что Тегеран «‎‎даст еще более жесткий ответ», если Израиль ударит по иранским объектам, включая нефтяные установки.