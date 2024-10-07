Китайские хакеры проникли в сети американских интернет-провайдеров и получили информацию из систем, которые власти США используют для прослушивания телефонных разговоров. Об этом сообщает Wall Street Journal. Были, в частности, взломаны сети Verizon Communications, AT&T и Lumen Technologies.

Отмечается, что хакеры могли в течение нескольких месяцев иметь доступ к сетевой инфраструктуре, используемой компаниями для выполнения санкционированных судом запросов на получение данных о коммуникациях. Газета утверждает, что взломщики также получили доступ к другим данным, имеющимся в распоряжении телекоммуникационных компаний.

По данным WSJ, атака была осуществлена с целью сбора разведданных. Следствие полагает, что к ней причастна хакерская группировка Salt Typhoon. Китайский МИД 7 октября заявил, что не осведомлен об этой хакерской атаке, однако подчеркнул, что США в прошлом «придумывали ложные нарративы», чтобы «подставить» КНР.

Этот инцидент стал последним в серии сложных кибератак, связанных с Китаем, и еще больше усугубляет напряженность между Вашингтоном и Пекином по вопросам шпионажа. Американские официальные лица выразили серьезную озабоченность по поводу потенциальных последствий для национальной безопасности в результате этого взлома, поскольку телекоммуникационные компании хранят огромные объемы данных, доступных для правоохранительных органов по ордеру.

Microsoft и кибербезопасная компания Mandiant сообщили, что помогут властям США в расследовании взлома, который также может быть связан с более широким паттерном киберразведки со стороны Пекина, включая предыдущие инциденты, такие как кампании «Льняной Тайфун» и «Вольт Тайфун».

Еще одна китайская хакерская группа, поддерживаемая правительством, получила доступ к транспортным сетям США. Хакеры рассчитывали использовать этот доступ для того, чтобы сорвать любые действия Вашингтона в ответ на потенциальное китайское вторжение на Тайвань, сообщает CNN.