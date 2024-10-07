Министр обороны Нидерландов Рубен Бреукелманс объявил, что его страна вложит €400 млн в производство боевых дронов в сотрудничестве с Украиной.

«Война усиливается с каждым днем, и Украина формирует новые бригады, которым нужна постоянная военная поддержка и оборудование», — подчеркнул Бреукелманс во время визита в Киев.

Министр уточнил: новый проект по созданию дронов объединит украинские инновации с голландским опытом и будет сосредоточен на различных типах беспилотников, включая разведывательные, оборонительные и ударные.

Около половины инвестиций будет направлено на проекты в Нидерландах, в то время как оставшаяся часть пойдет на поддержку Украины и других стран. Успешная разработка этих дронов может привести к дополнительному финансированию для увеличения производства, отметил политик.

С начала войны России и Украины Нидерланды обязались оказать Киеву военную помощь в размере €10 млрд, из которых около €4 млрд уже потрачено. После недавнего визита в Харьков Бреукелманс подчеркнул, что для защиты города НАТО должно разрешить украинцам наносить удары по военным объектам в России. Однако не все страны альянса поддерживают эту инициативу: в США и ФРГ опасаются, что удары западным оружием вглубь российской территории приведут к эскалации конфликта с Россией.

Нидерланды с 2022 года усиливают воздушную оборону Украины, способствуя поставкам истребителей F-16. Голландцы пообещали передать 24 самолета, первая партия уже в эксплуатации.

Голландское правительство также поставляет запасные части, боеприпасы и топливо для этих самолетов, стремясь расширить возможности подготовки пилотов.

Кроме того, Нидерланды готовятся передать систему Patriot для Украины, хотя возникают трудности с поставками некоторых компонентов. В настоящее время Украина использует один радар Patriot, поставленный Нидерландами,. Ожидается, что еще три пусковые установки доставят в ближайшее время.